У Нью-Делі евакуювали тисячі людей через загрозу повені

11:53, 1 серпня 2018
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Евакуйовано більше трьох тисяч осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Влада столиці Індії Нью-Делі опублікувала попередження про повінь, що вимагає евакуацію жителів з низинних районів.

В Індії 465 осіб загинули в результаті повеней

Рівень води в річці Ямуна досяг 205,53 м, перевищивши небезпечний рівень. Поверхня річки вже майже дорівнює висоті залізничного мосту, що призвело до скасування 27 рейсів поїздів і змінам декількох маршрутів, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Минулого тижня зливи в Нью-Делі прискорили підйом горизонту води річки Ямуна. Відкриття шлюзу-дамби, що знаходиться в штаті Хар'яна в 240 км від столиці Індії, призвело до викиду води і посилило ризик повені.

Адміністрація столиці встановила тимчасові намети для евакуйованого населення, надавши також продукти, воду та інші предмети першої необхідності. До теперішнього моменту до тимчасових таборів переміщено понад 3 тис. осіб.

Нагадаємо, 23 людини стали жертвами сходження зсуву в штаті Качин на півночі М'янми. Загалом зниклими безвісти числилися 27 осіб.

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