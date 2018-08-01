В Україні внаслідок негоди знеструмлено 118 населених пунктів
На Львівщині без світла залишились майже 60 населених пунктів.
Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 населених пунктів у чотирьох областях.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Львівській області без світла залишились 59 н.п., Тернопільській – 28 н.п., Волинській – 22 н.п. та Чернівецькій – 9 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 1 серпня у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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