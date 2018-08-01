В Україні внаслідок негоди знеструмлено 118 населених пунктів

На Львівщині без світла залишились майже 60 населених пунктів.

В Україні продовжує вирувати негода / ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 населених пунктів у чотирьох областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Львівській області без світла залишились 59 н.п., Тернопільській – 28 н.п., Волинській – 22 н.п. та Чернівецькій – 9 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 1 серпня у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.