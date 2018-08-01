Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)

Через високу воду майже на годину зупинився громадський транспорт.

Вулиці Львова знову затопило / www.facebook.com/igor.zinkevych

Короткочасний злива затопила центр і спальні райони Львова.

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Через дощ попливла бруківка і зупинилися трамваї. Короткочасна злива перетворила львівські вулиці на річки, йдеться в сюжеті ТСН.

Наслідки годинного дощу зняли очевидці. На кадрах видно, що колеса машин у воді, ледь пересуваються. Через високу воду майже на годину зупинився громадський транспорт.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 населених пунктів у чотирьох областях.