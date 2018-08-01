В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб
Тисячі людей потрапили до лікарень.
В Японії з 30 квітня по 29 липня загинуло 125 осіб, понад 57 тисяч разів місцеві жителі опадали у реанімаційні відділення лікарень через тепловий удар.
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Найбільше потерпілих було в Токіо - 4648 пацієнтів; 4345 раз до лікарні потрапляли жителі Осаки, 4254 рази - жителі префектури Айті, передає Xinhua з посиланням на Управління пожежної охорони Міністерства з адміністративних справ і коммункації країни.
Очікується, що спекотна погода продовжиться, людям рекомендують пити більше води, не перевтомлюватися і приймати інші заходи захисту від сонця.
Нагадаємо, у Німеччині через аномальну спеку місцеві жителі випивають стільки пива, що пивоварні відчувають істотний недолік пивних пляшок. Навіть не вистачає ящиків для самої склотари.
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