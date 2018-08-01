Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз)
В Україні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.
За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. До Іллі і поп дощу не намолить, а після Іллі і баба фартухом нажене.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 2 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Івано-Франківськ+28°... +18°
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Луганськ+31°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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