Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +31° (відеопрогноз)

16:30, 1 серпня 2018
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В Україні буде спекотно.

Завтра в Україні без опадів / 7-themes.com
Завтра в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. До Іллі і поп дощу не намолить, а після Іллі і баба фартухом нажене. 

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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