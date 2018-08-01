У Києві завтра без опадів, вдень до +27°

17:00, 1 серпня 2018
4
0

У столиці завтра буде спекотно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 серпня, у Києві без опадів, температура до +27°.

Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:24, а зайде у 20:42

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео) Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)
У Нью-Делі евакуювали тисячі людей через загрозу повені У Нью-Делі евакуювали тисячі людей через загрозу повені
Суха погода та спека: Укргідрометцентр дав прогноз на серпень Суха погода та спека: Укргідрометцентр дав прогноз на серпень
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +27°
Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта) Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +27° У Києві завтра без опадів, температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
85 %
755 мм
4.5 м/с
90 %
Стрічка новин