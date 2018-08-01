У Києві завтра без опадів, вдень до +27°
У столиці завтра буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 серпня, у Києві без опадів, температура до +27°.
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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:24, а зайде у 20:42
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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