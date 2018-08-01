У Києві завтра без опадів, вдень до +27°

У столиці завтра буде спекотно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 серпня, у Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:24, а зайде у 20:42

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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