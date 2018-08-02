В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)

На півдні до +31°.

Сьогодні в Україні без опадів / mosaicon.hu

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Читайте також Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

Прогноз на 2 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. До Іллі й піп дощу не вимолить, а після Іллі і баба фартухом нажене.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.