В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
На півдні до +31°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.
За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. До Іллі й піп дощу не вимолить, а після Іллі і баба фартухом нажене.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+28°... +17°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+30°... +18°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Кіровоград+27°... +17°
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Луганськ+30°... +17°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +19°
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Полтава+28°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+31°... +19°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+29°... +19°
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