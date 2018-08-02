Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +27°

08:30, 2 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 серпня, у Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:24, а зайде у 20:42

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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