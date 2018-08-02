Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 серпня, у Києві без опадів, температура до +27°.
Злива затопила центр і спальні райони Львова (відео)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:24, а зайде у 20:42
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+28°... +17°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +18°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+27°... +17°
-
Луганськ+30°... +17°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +19°
-
Полтава+28°... +17°
-
Рівне+28°... +15°
-
Сімферополь+31°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+29°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+28°... +17°
-
Чернівці+27°... +17°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 88 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 4.8 м/с
Ймовірність опадів: 92 %
Схід: 06:11
Захід 20:20
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин