У чотирьох областях України зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.
Протягом 2-3 серпня у чотирьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні буде спекотно і без опадів (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 2-3 серпня у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у серпні в Україні очікується спекотна та суха погода. Так, середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.
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