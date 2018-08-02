У чотирьох областях України зберігається пожежна небезпека

09:30, 2 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 2-3 серпня у чотирьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 2-3 серпня у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у серпні в Україні очікується спекотна та суха погода. Так, середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°,  що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.

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