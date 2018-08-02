У Південній Кореї через спеку загинули 29 людей

У багатьох містах температура повітря встановила новий історичний рекорд.

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З 20 травня по 31 червня у Південній Кореї через спекотну погоду загинули 29 людей.

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У багатьох містах температура повітря встановила новий історичний рекорд. Так, у повіті Хончхон температура повітря досягла 41 градуса за Цельсієм, що перевищує максимальну величину, передає Сіньхуа з посиланням на метеорологів.

З 20 травня до 31 червня в країні від спеки зафіксовані 2355 випадків захворювання, влітку минулого року було 1574 випадки.

Нагадаємо, в Японії з 30 квітня по 29 липня загинуло 125 осіб, понад 57 тисяч разів місцеві жителі опадали у реанімаційні відділення лікарень через теплові удари.