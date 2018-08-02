Іспанія та Португалія страждають від аномальної спеки

Стовпчики термометрів піднялися вище 40 градусів.

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В Іспанії та Португалії стовпчики термометрів піднялися до 40°, синоптики обіцяють продовження підвищення температури.

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У Португалії очікується 45° і 44° - в Іспанії. Португальський інститут моря і атмосфери видав червоне попередження для десятка районів країни, передає Euronews.

Португальський інститут моря і атмосфери видав червоне попередження для десятка районів країни.

Причиною екстремальної спеки в іспанських областях Естремадура, Кастільйо Ла Манчі, Андалусії і столиці Мадриді стало гаряче повітря, що йде з Сахари. Люди рятуються від спеки в тінистих парках, збираються біля фонтанів, використовують невеликі ручні вентилятори на батарейках.

Нагадаємо, з 20 травня по 31 червня у Південній Кореї через спекотну погоду загинули 29 людей.