Іспанія та Португалія страждають від аномальної спеки

11:53, 2 серпня 2018
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Стовпчики термометрів піднялися вище 40 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В Іспанії та Португалії стовпчики термометрів піднялися до 40°, синоптики обіцяють продовження підвищення температури.

У Японії через три місяці від спеки загинули 125 осіб

У Португалії очікується 45° і 44° - в Іспанії. Португальський інститут моря і атмосфери видав червоне попередження для десятка районів країни, передає Euronews.

Португальський інститут моря і атмосфери видав червоне попередження для десятка районів країни.

Причиною екстремальної спеки в іспанських областях Естремадура, Кастільйо Ла Манчі, Андалусії і столиці Мадриді стало гаряче повітря, що йде з Сахари. Люди рятуються від спеки в тінистих парках, збираються біля фонтанів, використовують невеликі ручні вентилятори на батарейках.

Нагадаємо, з 20 травня по 31 червня у Південній Кореї через спекотну погоду загинули 29 людей.

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