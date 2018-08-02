Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

На річках очікується підвищення рівнів води / українська Wikipedia

Протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 2-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 08:00 1 серпня. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

Нагадаємо, протягом 2-3 серпня у чотирьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.