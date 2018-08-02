На Корсиці троє людей загинули в результаті повені

14:25, 2 серпня 2018
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Двоє людей врятувалися.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На французькому острові Корсика троє людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені.

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Семеро туристів потрапили в зону повені в одній з ущелин. З усієї групи врятувалися тільки двоє - батько з сином, повідомляє Xinhua з посиланням на телеканал BFMTV.

Повінь в цьому районі почалася в результаті проливних дощів, які йшли останні кілька днів.

Нагадаємо, влада столиці Індії Нью-Делі опублікувала попередження про повінь, що вимагає евакуації жителів з низинних районів.

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