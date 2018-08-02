На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео)
Місцеві кажуть, що врожаю цього року не буде.
Прикарпаття знову накрили дощі: опади підтопили двори, будинки, городи і дороги.
У чотирьох областях України зберігається пожежна небезпека
За добу там випала майже місячна норма опадів, йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що люди не встигають рахувати збитки. Врожаю, кажуть, цього року в них взагалі не буде.
На Прикарпатті дощем розмило дороги і пошкодила мости
Нагадаємо, протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.
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