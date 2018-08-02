Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +32° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +32°.
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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +30°.
За народним прогнозом, 3 серпня - день Онуфрія. Грім безперервний — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, що розсіюється після сходу сонця.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 3 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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