Українців попередили про можливе нашестя кульових блискавок у серпні (відео)

Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері.

Кульові блискавки можуть бути непередбачуваними / Кадр з відео ТСН

У першій половині серпня вони можуть накрити південь і схід України. Про це стали писати англомовні сайти. Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері. У сюжеті ТСН розповідається, як вберегтися від блискавок.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на Львівщині блискавка вбила чоловіка.