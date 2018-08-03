Українців попередили про можливе нашестя кульових блискавок у серпні (відео)

06:22, 3 серпня 2018
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Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері.

Кульові блискавки можуть бути непередбачуваними / Кадр з відео ТСН
Кульові блискавки можуть бути непередбачуваними / Кадр з відео ТСН

У першій половині серпня вони можуть накрити південь і схід України. Про це стали писати англомовні сайти. Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері. У сюжеті ТСН розповідається, як вберегтися від блискавок.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на Львівщині блискавка вбила чоловіка.

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