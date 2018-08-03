Українців попередили про можливе нашестя кульових блискавок у серпні (відео)
Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері.
У першій половині серпня вони можуть накрити південь і схід України. Про це стали писати англомовні сайти. Нашестя остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері. У сюжеті ТСН розповідається, як вберегтися від блискавок.
Українців попередили про можливе нашестя кульових блискавок
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на Львівщині блискавка вбила чоловіка.
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