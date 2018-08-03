В Україні сьогодні без опадів, температура до +32° (карта)

08:04, 3 серпня 2018
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По всій країні буде жарко.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН
Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +32°.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +30°.

Прогноз на 3 серпня / УНІАН
Прогноз на 3 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 серпня - день Онуфрія. Грім безперервний — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, що розсіюється після сходу сонця.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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