В Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +29°

08:30, 3 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Києві без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +24°. Вітер північний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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