Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 3 серпня, у східних областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"3 серпня у східних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Прикарпаття знову накрили дощі: опади підтопили двори, будинки, городи і дороги. За добу там випала майже місячна норма опадів.