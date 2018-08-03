В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.
Сьогодні, 3 серпня, у східних областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +32° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"3 серпня у східних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Прикарпаття знову накрили дощі: опади підтопили двори, будинки, городи і дороги. За добу там випала майже місячна норма опадів.
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