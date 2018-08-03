В Україні зберігається пожежна небезпека

09:32, 3 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 3 серпня, у східних областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"3 серпня у східних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Прикарпаття знову накрили дощі: опади підтопили двори, будинки, городи і дороги. За добу там випала майже місячна норма опадів.

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