Європу найближчими днями очікує екстремальна спека до +47°

В Португалії, Іспанії та Греції температура повітря досягне позначки +47°.

Синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48° / фото УНІАН

Європейські країни у найближчі дні очікує екстремальна спека, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.

Про це повідомляє BBC. Повідомляється, що у зв'язку з надходженням гарячого повітря з Африки постійно зростає температура повітря в Іспанії та Португалії. Згідно з поточним прогнозом, сьогодні та завтра у південній частині обох країн очікується до +47 °, що практично максимально наближається до абсолютних температурних рекордів - +47,4° в Португалії і +47,3 ° в Іспанії.

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Зазначається, що Італія оголосила про екстремальну спеку на центрі та півночі країни, в тому числі Римі, Флоренції та Венеції.

Крім того, синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48 °, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.

Раніше повідомлялося, що зміна клімату в нинішньому столітті в рази збільшить кількість жертв аномальної спеки, особливо в тропічних і субтропічних країнах.