Тайфун "Джондарі" досяг узбережжя Китаю

Сила вітру досягає 9 балів.

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Тайфун "Джондари", який став 12-им у цьому році, вийшов на сушу у місті Шанхай на сході Китаю.

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Максимальна сила вітру поблизу центру депресії становила 9 балів (23 метри на секунду), передає Сіньхуа з посиланням на Центральну метеорологічну станцію Китаю.

Нагадаємо, через сильниі зливи, викликані тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ять осіб, 720 тисяч постраждали. Люди загинули в провінціях Східний Негрос, Антіке і Західний Негрос.