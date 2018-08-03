Тайфун "Джондарі" досяг узбережжя Китаю
Сила вітру досягає 9 балів.
Тайфун "Джондари", який став 12-им у цьому році, вийшов на сушу у місті Шанхай на сході Китаю.
На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео)
Максимальна сила вітру поблизу центру депресії становила 9 балів (23 метри на секунду), передає Сіньхуа з посиланням на Центральну метеорологічну станцію Китаю.
Нагадаємо, через сильниі зливи, викликані тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ять осіб, 720 тисяч постраждали. Люди загинули в провінціях Східний Негрос, Антіке і Західний Негрос.
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