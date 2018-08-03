Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)

12:00, 3 серпня 2018
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Місцями до +32°.

На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН
На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН

На вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +20°, вдень +30°. У неділю дощ з грозою, +20°...+29°.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +32° (карта)

У Львові завтра сонячно, вночі +19°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, +17°...+27°.

У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +28°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +17°, вдень +28°, без опадів.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +18°...+29°. У неділю до +29°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +20°...+33°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю +20°...+30°, хмарно з проясненнями.

Прогноз на 4 серпня / УНІАН
Прогноз на 4 серпня / УНІАН
Прогноз на 5 серпня / УНІАН
Прогноз на 5 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +20°...+29°.

У Сімферополі завтра без опадів, +17°...+30°. У неділю +16°...+31° хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +20°...+31°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +23°. У неділю мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +24°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +15°, вдень +28°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +16°, вдень до +30°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура до +30°, пройде дощ.

У Сваляві завтра мінлива хмарність, +28°, у неділю без опадів, температура повітря +16° ...+29°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +21°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +31°, у неділю без опадів, температура повітря +20° ...+32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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