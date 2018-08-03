Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і майже без опадів (карта)
Місцями до +32°.
На вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +20°, вдень +30°. У неділю дощ з грозою, +20°...+29°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +32° (карта)
У Львові завтра сонячно, вночі +19°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, +17°...+27°.
У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +28°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +17°, вдень +28°, без опадів.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +18°...+29°. У неділю до +29°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +20°...+33°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю +20°...+30°, хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +20°...+29°.
У Сімферополі завтра без опадів, +17°...+30°. У неділю +16°...+31° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +17°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +20°...+31°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +23°. У неділю мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +15°, вдень +28°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +16°, вдень до +30°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура до +30°, пройде дощ.
У Сваляві завтра мінлива хмарність, +28°, у неділю без опадів, температура повітря +16° ...+29°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +21°, вдень +31°. У неділю без опадів, температура до +32°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +31°, у неділю без опадів, температура повітря +20° ...+32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+29°... +17°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+30°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +18°
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Тернопіль+28°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+31°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°