У Німеччині через спеку пересихають річки
Рівень води в річці Ельба місцями опустився до 54 см.
Через аномальну спеку, яка триває кілька тижнів, найбільша річка Німеччини Рейн сильно обміліла.
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За останні місяці дощі йшли всього кілька разів. Обміління річок позначається на водних перевезеннях, але найбільше страждає річкова флора і фауна, повідомляє Euronews.
"Якщо найближчим часом погода буде такою ж, як і в останні місяці, то рівень води в Рейні опуститься ще більше, а температура води тільки підніметься. Більшість живих організмів просто вимруть, у Рейні буде багато мертвої риби та інших істот, наприклад молюсків. Як тільки пройде дощ, вони зможуть заново оселитися у воді. Але зараз для істот, що живуть у Рейні, це абсолютна катастрофа", - заявив експерт агентства з охорони навколишнього середовища Bund Холгер Стихт.
У той же час рівень води в річці Ельба місцями опустився до 54 см, а в деяких районах ширина її русла і зовсім скоротилася на кілька метрів. Одак найближчими днями в Дрездені синоптики прогнозують дощі і зниження температури.
Нагадаємо, в Іспанії та Португалії стовпчики термометрів піднялися до 40°, синоптики обіцяють продовження підвищення температури.
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