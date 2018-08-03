Аномальна спека в Європі: у Фінляндії мережа супермаркетів запропонувала людям переночувати в прохолоді

15:17, 3 серпня 2018
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У Фінляндії у небагатьох людей є кондиціонери в квартирах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Мережа супермаркетів у Фінляндії запросила клієнтів переночувати в кондиціонованому магазині в Гельсінкі через спекотну погоду, яка встановилася в Європі.

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На сторінці супермаркету в Facebook повідомили, що клієнти магазину можуть залишитися на ніч, а також повечеряти і поснідати, повідомляє AP.

Операційний менеджер Маріка Ліндфорс розповіла, що ідея такої ночівлі з'явилася у неї після того, як клієнти "напівжартома сказали, що було б здорово поспати в прохолодному супермаркеті".

Ліндфорс додала: "Ми завжди намагаємося відповідати на відгуки клієнтів, чому б і не в такій ситуації?".

Зазначається, що у Фінляндії квартири і будинки побудовані з урахуванням холодної погоди і вогкості, типовими для скандинавського регіону, але у небагатьох людей є кондиціонер.

Нагадаємо, через аномальну спеку, яка триває кілька тижнів, найбільша річка Німеччини-Рейн сильно обміліла.

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