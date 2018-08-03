Аномальна спека в Європі: у Фінляндії мережа супермаркетів запропонувала людям переночувати в прохолоді
У Фінляндії у небагатьох людей є кондиціонери в квартирах.
Мережа супермаркетів у Фінляндії запросила клієнтів переночувати в кондиціонованому магазині в Гельсінкі через спекотну погоду, яка встановилася в Європі.
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На сторінці супермаркету в Facebook повідомили, що клієнти магазину можуть залишитися на ніч, а також повечеряти і поснідати, повідомляє AP.
Операційний менеджер Маріка Ліндфорс розповіла, що ідея такої ночівлі з'явилася у неї після того, як клієнти "напівжартома сказали, що було б здорово поспати в прохолодному супермаркеті".
Ліндфорс додала: "Ми завжди намагаємося відповідати на відгуки клієнтів, чому б і не в такій ситуації?".
Зазначається, що у Фінляндії квартири і будинки побудовані з урахуванням холодної погоди і вогкості, типовими для скандинавського регіону, але у небагатьох людей є кондиціонер.
Нагадаємо, через аномальну спеку, яка триває кілька тижнів, найбільша річка Німеччини-Рейн сильно обміліла.
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