В Індії 60 тисяч осіб постраждали через повені

Більше 10 тисяч людей були евакуйовані.

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Близько 60 тисяч людей постраждали від повені в індійському штаті Ассам.

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Більше 10 тисяч людей були евакуйовані до 35 наметових таборів, передає Xinhua з посиланням на інформацію уряду країни.

Повені затопили 168 поселень в п'яти постраждалих округах: Дхемаджи, Лакхімпур, Голагхат, Сівасагар і Чарайдео. Округи Сівасагар і Голагхат більше інших постраждали від повеней.

За офіційними даними, під час сезону дощів цього року в Ассамі повені забрали життя вже 38 осіб.

Нагадаємо, що на французькому острові Корсика три людини загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені.