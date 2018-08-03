Метеоролог розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня

Температура повітря в Україні буде високою, але не екстремальною.

Ілюстрація / REUTERS

У першій половині серпня в Україні очікується суха погода з невеликими дощами і середньою температурою 26-28 градусів, повідомила журналістам начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«До середини місяця ми перебуватимемо під впливом області підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклону, і лише в окремі дні проходитимуть дощі, але це будуть невеликі дощі в західних, північних і, можливо, в центральних областях. Південь, південний схід і схід перебуватимуть у сухому стані», - сказала вона.

Також експерт зазначила, що температура в серпні буде високою, але не екстремальною. За її словами, згідно з кліматичними даними, найвищі температури спостерігалися наприкінці липня - початку серпня.

Читайте також Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик

«У західних областях вже 6-8 серпня температура знизиться до комфортних значень - 20-25, на решті територій - 26-28, і південь традиційно - 31-35, і такий характер погоди протримається десь до середини місяця», - зазначила Адаменко.

Що стосується зміщення сезонів, то літо в Україні за кліматичними показниками закінчується в середині вересня, на півдні навіть наприкінці вересня, сказала експерт, бо літо - це період, який обмежується середніми добовими температурами вищими за 15 градусів. Тому, за словами Адаменко, Україну очікує ще місяць-півтора літа, яке, можливо, буде найтривалішим за багато років.

Як повідомляв УНІАН, аграрії південних, центральних і східних областей на початку червня прогнозували, що через посушливу погоду вони можуть втратити до 50% урожаю зернових.

Міністерство аграрної політики та продовольства у червні підтвердило прогноз врожаю на рівні 60 млн тонн, незважаючи на посушливу погоду в низці областей України.