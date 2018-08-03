Метеоролог розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня
Температура повітря в Україні буде високою, але не екстремальною.
У першій половині серпня в Україні очікується суха погода з невеликими дощами і середньою температурою 26-28 градусів, повідомила журналістам начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.
«До середини місяця ми перебуватимемо під впливом області підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклону, і лише в окремі дні проходитимуть дощі, але це будуть невеликі дощі в західних, північних і, можливо, в центральних областях. Південь, південний схід і схід перебуватимуть у сухому стані», - сказала вона.
Також експерт зазначила, що температура в серпні буде високою, але не екстремальною. За її словами, згідно з кліматичними даними, найвищі температури спостерігалися наприкінці липня - початку серпня.
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
«У західних областях вже 6-8 серпня температура знизиться до комфортних значень - 20-25, на решті територій - 26-28, і південь традиційно - 31-35, і такий характер погоди протримається десь до середини місяця», - зазначила Адаменко.
Що стосується зміщення сезонів, то літо в Україні за кліматичними показниками закінчується в середині вересня, на півдні навіть наприкінці вересня, сказала експерт, бо літо - це період, який обмежується середніми добовими температурами вищими за 15 градусів. Тому, за словами Адаменко, Україну очікує ще місяць-півтора літа, яке, можливо, буде найтривалішим за багато років.
Як повідомляв УНІАН, аграрії південних, центральних і східних областей на початку червня прогнозували, що через посушливу погоду вони можуть втратити до 50% урожаю зернових.
Міністерство аграрної політики та продовольства у червні підтвердило прогноз врожаю на рівні 60 млн тонн, незважаючи на посушливу погоду в низці областей України.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+29°... +18°
-
Донецьк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +19°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+29°... +19°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+31°... +19°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+30°... +18°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+31°... +19°
-
Херсон+32°... +19°
-
Хмельницький+28°... +16°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+30°... +17°