Киян попередили про грози до кінця доби і в неділю

Погода в столиці зміниться вже у найближчі дві години.

Киян попередили про погіршення погоди \ фото УНІАН

У Київській міській державній адміністрації попереджають про грози на території столиці до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

«У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у столиці очікуються грози», - йдеться у повідомленні.