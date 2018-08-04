Киян попередили про грози до кінця доби і в неділю
Погода в столиці зміниться вже у найближчі дві години.
У Київській міській державній адміністрації попереджають про грози на території столиці до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня.
Метеоролог розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня
Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
«У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у столиці очікуються грози», - йдеться у повідомленні.
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