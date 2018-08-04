Завтра синоптики обіцяють грозові дощі і велику спеку (карта)

Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси.

Ілюстрація / REUTERS

Погода в Україні в неділю, 5 серпня буде спекотною. Однак, жителям Західних та Північних областей слід очікувати на короткочасні грозові дощі. На решті території буде сухо.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"5 серпня на Заході та Півночі пройдуть короткочасні грозові дощі, паритиме сильно. На решті території буде сухо", – пише Наталка Діденко.

Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси. Швидкість вітру 5-10 метрів за секунду.

Раніше киян попередили про грози до кінця доби та в неділю.

«У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у столиці очікуються грози», - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Читайте також Метеоролог розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня

Прогноз погоди на неділю, 5 серпня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+30

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +28...+30

Харків – +29...+31

Київ – +28...+30