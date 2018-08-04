Завтра синоптики обіцяють грозові дощі і велику спеку (карта)
Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси.
Погода в Україні в неділю, 5 серпня буде спекотною. Однак, жителям Західних та Північних областей слід очікувати на короткочасні грозові дощі. На решті території буде сухо.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"5 серпня на Заході та Півночі пройдуть короткочасні грозові дощі, паритиме сильно. На решті території буде сухо", – пише Наталка Діденко.
Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси. Швидкість вітру 5-10 метрів за секунду.
Раніше киян попередили про грози до кінця доби та в неділю.
«У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у столиці очікуються грози», - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Метеоролог розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня
Прогноз погоди на неділю, 5 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+30
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +28...+30
Харків – +29...+31
Київ – +28...+30
Погода в Україні
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Вінниця+29°... +18°
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Дніпро+30°... +19°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+30°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +18°
-
Луцьк+29°... +18°
-
Львів+28°... +16°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+29°... +18°
-
Сімферополь+30°... +17°
-
Суми+30°... +18°
-
Тернопіль+29°... +17°
-
Харків+31°... +19°
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Херсон+33°... +18°
-
Хмельницький+28°... +17°
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Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +16°