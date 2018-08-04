У Франції через екстремальну спеку зупинили чотири енергоблоки АЕС

23:13, 4 серпня 2018
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Відзначається також, що внаслідок спеки в країні зріс попит на електроенергію з-за роботи кондиціонерів.

REUTERS
REUTERS

У Франції через аномально спекотної погоди головний оператор АЕС в країні Electricite de France зупинив роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Про це передає Le Parisien. Відключення енергоблока в Фессенхайме вночі 4 серпня стало вже четвертим в країні. Раніше через спеку зупинили один енергоблок АЕС в Сент-Альбані на південно-сході країни і два енергоблоки АЕС в Бюже на сході.

Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок після продовження терміну експлуатації

Однією з причин зупинки енергоблоку в Фессенхаймі стало перевищення нормативів температури води, яку АЕС скидає в Великий канал Ельзасу. Якщо температура води, яку скидають, вище 28°С, це може призвести до загибелі флори і фауни.

Відзначається також, що внаслідок спеки в країні зріс попит на електроенергію через роботу кондиціонерів.

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