У Франції через екстремальну спеку зупинили чотири енергоблоки АЕС
Відзначається також, що внаслідок спеки в країні зріс попит на електроенергію з-за роботи кондиціонерів.
У Франції через аномально спекотної погоди головний оператор АЕС в країні Electricite de France зупинив роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.
Про це передає Le Parisien. Відключення енергоблока в Фессенхайме вночі 4 серпня стало вже четвертим в країні. Раніше через спеку зупинили один енергоблок АЕС в Сент-Альбані на південно-сході країни і два енергоблоки АЕС в Бюже на сході.
Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок після продовження терміну експлуатації
Однією з причин зупинки енергоблоку в Фессенхаймі стало перевищення нормативів температури води, яку АЕС скидає в Великий канал Ельзасу. Якщо температура води, яку скидають, вище 28°С, це може призвести до загибелі флори і фауни.
Відзначається також, що внаслідок спеки в країні зріс попит на електроенергію через роботу кондиціонерів.
Погода в Україні
-
Вінниця+29°... +18°
-
Дніпро+30°... +19°
-
Донецьк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+30°... +15°
-
Київ+30°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +18°
-
Луцьк+29°... +18°
-
Львів+28°... +16°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+29°... +18°
-
Сімферополь+30°... +17°
-
Суми+30°... +18°
-
Тернопіль+29°... +17°
-
Харків+31°... +19°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницький+28°... +17°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+29°... +16°