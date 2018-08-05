Українців попередили про грози та дощі у неділю
У столиці сьогодні очікується короткочасний дощ, місцями гроза.
Протягом 5 серпня у західних, північних, та в більшості центральних областей України очікуються грози.
Про це повідомляє прес-служда ДСНС, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Аномальна спека в Європі: у Фінляндії мережа супермаркетів запропонувала людям переночувати в прохолоді
В свою чергу У КМДА, попереджають про короткочасний дощ і грози на території столиці 5 серпня.
«5 серпня у столиці очікується короткочасний дощ, місцями гроза», - йдеться у повідомленні.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 28-30° тепла.
Раніше метеоролог Тетяна Адаменко розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня.
Читайте також
Аномальна спека в Європі: у Фінляндії мережа супермаркетів запропонувала людям переночувати в прохолоді
Погода в Україні
-
Вінниця+29°... +18°
-
Дніпро+30°... +19°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+28°... +18°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+30°... +17°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+31°... +18°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+30°... +17°
-
Львів+28°... +17°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+34°... +20°
-
Полтава+31°... +19°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+32°... +18°
-
Суми+31°... +18°
-
Тернопіль+28°... +17°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницький+30°... +18°
-
Черкаси+30°... +19°
-
Чернігів+29°... +18°
-
Чернівці+30°... +19°
Віргінія, США
+ 21 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 77 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.2 м/с
Ймовірність опадів: 8 %
Схід: 06:13
Захід 20:17
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин