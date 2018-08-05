Українців попередили про грози та дощі у неділю

У столиці сьогодні очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

В Україні - грозове попередження / фото УНІАН

Протягом 5 серпня у західних, північних, та в більшості центральних областей України очікуються грози.

Про це повідомляє прес-служда ДСНС, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Читайте також Аномальна спека в Європі: у Фінляндії мережа супермаркетів запропонувала людям переночувати в прохолоді

В свою чергу У КМДА, попереджають про короткочасний дощ і грози на території столиці 5 серпня.

«5 серпня у столиці очікується короткочасний дощ, місцями гроза», - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 28-30° тепла.

Раніше метеоролог Тетяна Адаменко розповіла, якої погоди чекати українцям до середини серпня.