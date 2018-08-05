Температура в Лісабоні побила 37-річний рекорд
Температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм.
Температура в Лісабоні побила 37-річний рекорд на тлі аномальної спеки в Португалії і сусідній Іспанії.
Про це повідомляє Associated Press. Метеорологічна служба Португалії повідомила, що температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм в суботу, перевищивши попередній рекорд міста у 43 градуси, встановлений в 1981 році.
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Найспекотніше цього дня було у районі Алвега у центральній Португалії, там температура склала 46,8 градуси за Цельсієм. Рекордна температура в Португалії зафіксована в 2003 році - 47,4 градуси.
Раніше повідомлялося, що через аномальну спеку у Франції відключають реактори АЕС.
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