В Україні триває спекотне літо, синоптики обіцяють подекуди дощі (карта)

У Києві 6 серпня теж пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

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Погода в Україні в понеділок, 6 серпня, буде спекотною. Проте у західних та північних регіонах температура повітря дещо знизиться під час короткочасних дощів, які прогнозують метеорологи.

Про це на своїй сторінці пише український синоптик Наталка Діденко.

"У західних та північних областях пройдуть у понеділок короткочасні дощі та грози. Опади послаблять спеку до +24...+29 градусів", – зазначає експерт.

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За словами синоптика, на решті території буде сухо та спекотно, +27...+33 градуси.

У Києві 6 серпня теж пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря у столиці підніметься до +26...+27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 6 серпня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28

Укргідрометцентр, зі свого боку, вважає, що 6 серпня дощитиме в західних, північних та центральних областях. В інших регіонах очікується мінлива хмарність.