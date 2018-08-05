Синоптики попередили про шквали в столиці.

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В Києві оголосили штормове попередження.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 серпня у столиці очікуються шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в понеділок, 6 серпня, буде спекотною. Проте у західних та північних регіонах температура повітря дещо знизиться під час короткочасних дощів, які прогнозують метеорологи.