В Києві оголосили штормове попередження
Синоптики попередили про шквали в столиці.
В Києві оголосили штормове попередження.
Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 серпня у столиці очікуються шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні в понеділок, 6 серпня, буде спекотною. Проте у західних та північних регіонах температура повітря дещо знизиться під час короткочасних дощів, які прогнозують метеорологи.
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