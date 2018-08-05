На індонезійському острові Ломбок стався потужний землетрус, є загиблі (фоторепортаж)

Загинули щонайменше троє людей, геологічна служба США попередила про можливість цунамі.

У неділю, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався землетрус магнітудою 7. Представник місцевої влади повідомив, що внаслідок землетрусу загинуло щонайменше троє людей.

Про це повідомляє місцевий телеканал MetroTV, передає DW. Подробиці ситуації на острові досі невідомі, оскільки через поштовхи вимкнулася електрика.

Епіцентр землетрусу був розташований за 18 кілометрів на північний схід від району північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів, передає агенція dpa. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 14 підземних поштовхів.

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Найбільше струс був відчутний у столиці острова Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява. Землетрус змусив багатьох людей залишити свої будинки.

Геологічна служба США попередила про можливість цунамі. Місцеве управління з ліквідації наслідків стихійних лих попередило мешканців острова триматися подалі від прибережних районів та берегів річок.

Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Раніше біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус.