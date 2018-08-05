Місто під Львовом накрило градом розміром з вишню: у Мережі з’явилися вражаючі фото
Також біля Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водіїв закликають бути уважними та обережними.
Сьогодні о 17:00, у місті Кам'янка-Бузька Львівської області випав град розміром з вишню.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, оприлюднивши відповідні фотографії.
«Траса Київ Чоп, від міста Бузьк в сторону Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні!», – додав депутат.
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