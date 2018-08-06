Потужний землетрус на популярному курорті в Індонезії забрав життя понад 80 людей

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр останнього землетрусу знаходився недалеко від північного узбережжя індонезійського острова Ломбок на глибині 10 км.

Наслідки землетрусу на острові Ломбок / REUTERS

Згідно з уточненими даними, щонайменше 82 людей загинули в результаті сильного землетрусу на індонезійському острові Ломбок. Десятки людей постраждали.

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Про це повідомляє «Бі-бі-сі». Землетрус магнітудою 7 викликав руйнування будівель і перебої в електропостачанні, воно відчувалося і на сусідньому Балі. Точних відомостей про загиблих немає.

Тиждень тому в результаті іншого землетрусу на острові загинули не менше 16 людей. Ломбок користується великою популярністю серед туристів завдяки хорошим пляжам і пішим маршрутам.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр останнього землетрусу знаходився недалеко від північного узбережжя Ломбока на глибині 10 км

REUTERS