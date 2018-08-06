Потужний землетрус на популярному курорті в Індонезії забрав життя вже понад 80 людей

02:53, 6 серпня 2018
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Геологічна служба США повідомила, що епіцентр останнього землетрусу знаходився недалеко від північного узбережжя індонезійського острова Ломбок на глибині 10 км.

Наслідки землетрусу на острові Ломбок / REUTERS
Наслідки землетрусу на острові Ломбок / REUTERS

Згідно з уточненими даними, щонайменше 82 людей загинули в результаті сильного землетрусу на індонезійському острові Ломбок. Десятки людей постраждали.

З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів

Про це повідомляє «Бі-бі-сі». Землетрус магнітудою 7 викликав руйнування будівель і перебої в електропостачанні, воно відчувалося і на сусідньому Балі. Точних відомостей про загиблих немає.

Тиждень тому в результаті іншого землетрусу на острові загинули не менше 16 людей. Ломбок користується великою популярністю серед туристів завдяки хорошим пляжам і пішим маршрутам.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр останнього землетрусу знаходився недалеко від північного узбережжя Ломбока на глибині 10 км

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

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