В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (карта)

08:06, 6 серпня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.

На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +27°. У центрі грози, температура до +30°.

Прогноз на 6 серпня / УНІАН
Прогноз на 6 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида. Найшильнішою загрозою для зрілого врожаю були грози — пожежа знищувала все і залишала на голодному пайку і людей, і худобу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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