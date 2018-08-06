У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +27°
Ввечері у столиці до 23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:27, а зайде о 20:39.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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