У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +27°

08:30, 6 серпня 2018
13
0

Ввечері у столиці до 23°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:27, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужний землетрус на популярному курорті в Індонезії забрав життя вже понад 80 людей Потужний землетрус на популярному курорті в Індонезії забрав життя вже понад 80 людей
Місто під Львовом накрило градом розміром з вишню: у Мережі з’явилися вражаючі фото Місто під Львовом накрило градом розміром з вишню: у Мережі з’явилися вражаючі фото
На індонезійському острові Ломбок стався потужний землетрус, є загиблі (фоторепортаж) На індонезійському острові Ломбок стався потужний землетрус, є загиблі (фоторепортаж)
В Києві оголосили штормове попередження В Києві оголосили штормове попередження
Українців попередили про грози та дощі у неділю Українців попередили про грози та дощі у неділю
У Франції через екстремальну спеку зупинили чотири енергоблоки АЕС У Франції через екстремальну спеку зупинили чотири енергоблоки АЕС
Завтра синоптики обіцяють грозові дощі і велику спеку (карта) Завтра синоптики обіцяють грозові дощі і велику спеку (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
79 %
757 мм
1.4 м/с
12 %
Стрічка новин