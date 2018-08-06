Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 6 серпня, у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +27°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 серпня на Лівобережжі, у південних, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 6 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.