Жертвами сходження зсуву в Непалі стали дев'ять осіб
Зсув був викликаний тривалою зливою.
Дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в районі Джаджаркот на заході Непалу.
У Нью-Делі евакуювали тисячі людей через загрозу повені
Вісім похованих зсувом тіл були виявлені в двох будинках. Одна дитина зникла безвісти, ще один чоловік отримав травми. Незабаром після цього, дитина був знайдена мертвою, передає Сіньхуа з посиланням на помічника начальника району.
Зсув був викликаний тривалою зливою. Стихія зруйнувала шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.
Нагадаємо, 23 людини стали жертвами сходження зсуву в штаті Качин на півночі М'янми. Загалом зниклими безвісти числилися 27 осіб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+29°... +19°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+30°... +20°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+32°... +19°
-
Луцьк+25°... +15°
-
Львів+23°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+35°... +20°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+27°... +14°
-
Харків+31°... +18°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+26°... +17°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 79 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 12 %
Схід: 06:14
Захід 20:16
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин