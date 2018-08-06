Жертвами сходження зсуву в Непалі стали дев'ять осіб

10:48, 6 серпня 2018
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Зсув був викликаний тривалою зливою.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в районі Джаджаркот на заході Непалу.

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Вісім похованих зсувом тіл були виявлені в двох будинках. Одна дитина зникла безвісти, ще один чоловік отримав травми. Незабаром після цього, дитина був знайдена мертвою, передає Сіньхуа з посиланням на помічника начальника району.

Зсув був викликаний тривалою зливою. Стихія зруйнувала шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.

Нагадаємо, 23 людини стали жертвами сходження зсуву в штаті Качин на півночі М'янми. Загалом зниклими безвісти числилися 27 осіб.

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