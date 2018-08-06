Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

Місцями температура до +35°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні без опадів, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +35°, в інших регіонах до +25°...+32°.

Прогноз на 6 серпня / УНІАН

У вівторок, 7 серпня, на півдні та сході України пройдуть дощі з грозами. На сході до +33°.

Прогноз на 7 серпня / УНІАН

У середу, 8 серпня, без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +31°. В інших регіонах до +30°.

Прогноз на 8 серпня / УНІАН

У четвер також без опадів. Вночі по країні +14°...+18°, вдень на півдні до +32°.

Прогноз на 9 серпня / УНІАН

У п'ятницю по всій країні буде сонячно. На півдні до +31°, в інших регіонах до +29°.

Прогноз на 10 серпня / УНІАН

11 і 12 серпня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +14°, на решті території +15°...+17°. Вдень температура по країні +27°...+30°. У неділю вночі на заході до +14°, вдень в Україні від +27° до +32°.

Прогноз на 11 серпня / УНІАН

Прогноз на 12 серпня / УНІАН

Народний прогноз

6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида. Найсильнішою загрозою для зрілого врожаю були грози — пожежа знищувала все і залишала на голодному пайку і людей, і худобу. 7 серпня - Ганна. Говорили, що "яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".

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8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати хліб з поля якомога раніше, тим паче цей день найчастіше був теплим і сухим.

9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб. 10 серпня - Прохоров день. У цей день вшановували ковалів, які лагодять сохи. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.

11 серпня - Калінів день. У цей день трапляються перші ранкові заморозки, які в народі називають калинниками. Якщо на Калинів день не буде заморозків, так і Лука (5 вересня) не заморозить. 12 серпня - Сілін день. Вважалося, що цей день якомога краще підходить для сіяння озимих хлібів, тим паче погода найчастіше стоїть хмарна і прохолодна. Якщо сильно мерехтять на світанку зірки — найближчими днями буде дощ, а якщо вдень вітер і мрячить дощ — треба чекати тривалої негоди.

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