Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 90 осіб
Туристи масово покидають острів Ломбок.
У результаті потужного землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули понад 90 осіб.
З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів
Сотні людей отримали поранення. Кілька тисяч людей були евакуйовані до безпечних місць, передає Euronews з посиланням на Національне агентство з боротьби зі стихійними лихами.
Аеропорти на острові працюють у штатному режимі, незважаючи на невеликі пошкодження в терміналах. Туристи масово покидають острів.
Магнітуда землетрусу склала 7,0. Підземні поштовхи також відчувалися на острові Балі, однак там руйнувань не зафіксовано.
Раніше повідомлялося про 82 загиблих.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+29°... +19°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+32°... +19°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+35°... +20°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+33°... +20°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+27°... +14°
-
Харків+31°... +18°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+26°... +18°
Віргінія, США
+ 22 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 81 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.9 м/с
Ймовірність опадів: 9 %
Схід: 06:14
Захід 20:16
Видимість: 11 км
Фаза місяця:
Стрічка новин