Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 90 осіб

14:09, 6 серпня 2018
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Туристи масово покидають острів Ломбок.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

У результаті потужного землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, загинули понад 90 осіб.

З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів

Сотні людей отримали поранення. Кілька тисяч людей були евакуйовані до безпечних місць, передає Euronews з посиланням на Національне агентство з боротьби зі стихійними лихами.

Аеропорти на острові працюють у штатному режимі, незважаючи на невеликі пошкодження в терміналах. Туристи масово покидають острів.

Магнітуда землетрусу склала 7,0. Підземні поштовхи також відчувалися на острові Балі, однак там руйнувань не зафіксовано.

Раніше повідомлялося про 82 загиблих.

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