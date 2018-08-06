У результаті прориву дамби в Лаосі загинули 30 людей
Більше сотні зникли безвісти.
Число загиблих в результаті прориву дамби в Лаосі зросло до 30 осіб. 4 серпня були виявлені тіла ще чотирьох жертв.
В Індії 60 тисяч осіб потерпіли через повені
Загиблими виявилися двоє дітей і двоє дорослих. Пошуково-рятувальні роботи просуваються стабільно, але повільно через брак сучасного обладнання, передає Xinhua з посиланням на керівника рятувальної операції Пхалома Линтхонга.
Точна кількість зниклих безвіти не називається, проте відомо, що їх більше ста осіб.
Прорив греблі на півдні Лаосу стався ввечері 23 липня, вода затопила велику кількість сіл в районі Санамсай провінції Аттапи.
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