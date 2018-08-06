Португалія у вогні: пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу

З небезпечної зони евакуювали більше сотні людей.

У Португалії вирують лісові пожежі / REUTERS

На півдні Португалії пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу. З небезпечної зони евакуювали більше ста осіб.

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З вогнем борються стоні пожежних і більше десятка літаків і вертольотів, повідомляє Euronews.

Жителі району Моншики, які з початком лісових пожеж були змушені спішно евакуюватися, тепер побоюються за кинуті ними господарства. Деякі намагаються повернутися, щоб хоча б нагодувати собак.

Пожежі вирують і в інших районах Португалії. Так, кілька людей постраждали в окрузі Евора біля іспанського кордону під час спроби врятуватися від вогню.

Нагадаємо, жертвами масштабних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія стали вісім осіб.