Завтра в Україні практично без опадів, на сході до +33° (відеопрогноз)

16:30, 6 серпня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН
Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +33°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

За народним прогнозом, 7 серпня - річна Ганна. Говорили, що "яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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