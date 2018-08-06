У Києві завтра без опадів, температура до +26°

17:00, 6 серпня 2018
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Завтра в столиці буде тепло.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН
Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 серпня, в Києві без опадів, температура до +26°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде о 20:34.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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