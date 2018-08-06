У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в столиці буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 серпня, в Києві без опадів, температура до +26°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.
Сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде о 20:34.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +19°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+28°... +16°
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Запоріжжя+32°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+31°... +18°
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Луганськ+31°... +19°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+31°... +20°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+33°... +20°
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Суми+29°... +16°
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Тернопіль+27°... +14°
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Харків+31°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+27°... +15°
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Вітер: 1.9 м/с
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