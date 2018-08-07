В Україні сьогодні буде спекотно і майже без опадів (карта)

08:06, 7 серпня 2018
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На сході до +33°.

Сьогодні буде спекотно / УНІАН
Сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.

Завтра в Україні практично без опадів, на сході до +33° (відеопрогноз)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +33°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.

Прогноз на 7 серпня / УНІАН
Прогноз на 7 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 серпня - літня Ганна. Говорили: "Яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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