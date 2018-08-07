В Україні сьогодні буде спекотно і майже без опадів (карта)
На сході до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.
Завтра в Україні практично без опадів, на сході до +33° (відеопрогноз)
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +33°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +27°.
У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +28°.
За народним прогнозом, 7 серпня - літня Ганна. Говорили: "Яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +17°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+30°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+32°... +19°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +13°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +17°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницький+26°... +14°
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