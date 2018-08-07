Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +26°
Ввечері у столиці до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 серпня, в Києві без опадів, температура до +26°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний та північно-західний, до 4,2 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 05:32, а зайде о 20:34.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +17°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+30°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+32°... +19°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +13°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +17°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+32°... +20°
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Тернопіль+25°... +14°
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