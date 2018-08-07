На півдні Алжиру п'ятеро людей стали жертвами повені
Ще одна людина зникла безвісти.
В алжирській провінції Таманрассет в пустелі Сахара п'ятеро людей загинули в результаті повеней і селевих потоків.
В Індії 60 тисяч осіб постраждали через повені
Потужні зливи призвели до повеней і сходу селевих потоків, у результаті чого загинули п'ятеро осіб, у тому числі двоє дітей, ще одна зникла безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
У пустелі на півдні Алжиру останнім часом спостерігається аномальна погода. У кінці липня кілька днів поспіль трималася температура вище 50 градусів за Цельсієм, а на початку серпня почалися зливи, що супроводжуються сходженням селів.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби в Лаосі зросла до 30 осіб. 4 серпня були виявлені тіла ще чотирьох жертв.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+29°... +17°
-
Донецьк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+30°... +19°
-
Івано-Франківськ+26°... +12°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+28°... +15°
-
Луганськ+32°... +19°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +13°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +17°
-
Полтава+27°... +17°
-
Рівне+27°... +13°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+29°... +17°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницький+26°... +14°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+26°... +15°
Віргінія, США
+ 24 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 79 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 19 %
Схід: 06:15
Захід 20:14
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин