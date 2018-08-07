На півдні Алжиру п'ятеро людей стали жертвами повені

09:35, 7 серпня 2018
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Ще одна людина зникла безвісти.

Алжир постраждав від повені / twitter.com/mohamedzitout
Алжир постраждав від повені / twitter.com/mohamedzitout

В алжирській провінції Таманрассет в пустелі Сахара п'ятеро людей загинули в результаті повеней і селевих потоків.

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Потужні зливи призвели до повеней і сходу селевих потоків, у результаті чого загинули п'ятеро осіб, у тому числі двоє дітей, ще одна зникла безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

У пустелі на півдні Алжиру останнім часом спостерігається аномальна погода. У кінці липня кілька днів поспіль трималася температура вище 50 градусів за Цельсієм, а на початку серпня почалися зливи, що супроводжуються сходженням селів.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби в Лаосі зросла до 30 осіб. 4 серпня були виявлені тіла ще чотирьох жертв.

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